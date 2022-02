Auf Jugendarbeit kommt es im Profibasketball an

„Back to the roots“

2016 ging es für Kuttnig „back to the roots“ – als sportlicher Leiter bei den Wörthersee Piraten. Heute ist er neben dieser Tätigkeit auch Assistent-Coach in der zweiten Bundesliga, Trainer der Landesliga und Nachwuchs-Coach der Klagenfurter U14 und U16. „Im Nachwuchssport ist es wichtig, dass die jungen Spieler regelmäßig in der Halle sind. Ich schaue mir ihre Entwicklung an und versuche, sie dementsprechend zu fördern. Das ist wichtiger als irgendwelche Tabellenplätze!“, weiß der Trainer, der 2016 und 2018 als Assistent-Coach des U18-Nationalteams bei der Europameisterschaft und 2019 als Head-Coach der U16-Nationalmannschaft Nationalteamluft schnuppern durfte.