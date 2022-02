E-Sport ist schon lange keine Randsportart mehr

E-Sport ist eine Sparte, die von vielen Seiten immer wieder kritisch durchleuchtet wird, und trotzdem mit rund 50.000 registrierten E-Sportlern schon lange keine Randsportart mehr darstellt. In Österreich gibt es sogar zehn bis zwölf professionelle E-Sportler. Als Teil eines Pilotprojekts im Heeressportzentrum Faak am See ist Fabio Özelt vom FC Red Bull Salzburg der erste uniformierte E-Sportler der Alpenrepublik.