„Liabe“ Anti-Teuerungs-Maßnahmen der Regierung

Kalte Progression abschaffen

Ein bereits seit Jahren in der Politik diskutiertes Thema ist die kalte Progression, welche zahlreichen Arbeitnehmern zusätzlich noch Geld nimmt. Schon vorige Regierungen sind an der Abschaffung dieses Geldfressers interessiert gewesen. Getan hat sich, was das betrifft, bis heute jedoch nichts. Teile unserer Leserschaft wünschen sich, dass die Bundesregierung dieses Thema endlich angeht und damit die Arbeitnehmer deutlich entlastet. Generell soll bei den Entlastungen auch mehr auf die Arbeitnehmer geschaut werden, welche „das Werkl am Laufen halten“, wie CM1985 meint.