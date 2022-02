Zauberwurf in Milliardenliga

Was für ein Griss um Basketballstar Jakob Pöltl! In in den letzten, hektischen Tagen des Transferfensters der milliardenschweren NBA buhlten Chicago, Toronto und auch die Charlotte Hornets mit Legende und Mehrheitseigentümer Michael Jordan um die Dienste des 2,13 Meter großen Wieners. Am Ende waren die Forderungen von San Antonio, wo Pöltl auf der Center-Position die mit Abstand beste Saison seiner Karriere spielt, aber nicht erfüllbar, der 26-Jährige bleibt in Texas. Wo er im dritten Jahr längst unumstrittener Stammspieler ist, sich zu einem der besten Defensiv-Spieler der Liga entwickelte. „Die Saison hat Höhen und Tiefen, aber wir glauben noch an ein Ticket für die Play-offs“, sagt Pöltl, der in Mariahilf aufwuchs, bei den DC Timberwolves in der Donaustadt als Youngster durchstartete. Zuletzt ging sein spektakulärer Treffer von der Mittellinie (!) gegen Atlanta viral - mit den starken Leistungen samt Zauberwurf hat er sich den Titel als „Wiener der Woche“ mehr als verdient.