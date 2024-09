Borgs tapferer Kampf gegen die verflixten Mikros

Der Schlagersänger zog während einer Live-Sendung der ARD sein Mikrofon aus der Hosentasche und begann zu singen – allerdings hielt er es verkehrt in der Hand. Erst nachdem er mehrere Takte in den Mikrostiel geträllert hatte, fiel ihm der Patzer auf. Ganz der Profi dreht er das Teil energisch um und tat so, als gehörte das zur Show. Für die stimmgewaltige Darbietung machte das keinen Unterschied.