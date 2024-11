Bezirksvertretung huldigt „schöner Raucherin“

Was Passanten irritiert: Dohnal ist rauchend mit Glimmstängel im Mund abgebildet. „Was hat das für Vorbildwirkung?“, fragt eine „Krone“-Leserin. Eine Wirtin, in deren Lokal längst striktes Qualmverbot gilt, wettert: „In Zeiten, in denen die Politik uns fast alles verbieten will, fühle ich mich dadurch verschaukelt.“