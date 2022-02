„Der Pflichtzölibat ist gegen jedes Menschenrecht“

„Das eine geht nicht ohne das andere“

Für diese Beziehung zu Gott hat sich auch Clemens Grill entschieden. Er ist Pfarrer in Bruck an der Mur. „Als ich mich für diesen Weg entschlossen habe, habe ich ja gewusst, was die Zulassungsbedingung ist. Das eine geht ohne das andere nicht.“ Gehadert habe er damit nie, sagt Grill. „Man gewöhnt sich an vieles.“ Gemeinde, Herkunftsfamilie und Freunde tragen ihn, sagt Grill. „Natürlich kann es auch einsam sein. Aber das kann in einer Ehe auch passieren.“