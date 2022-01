Nach „Beichte“: „Leute haben mir lang applaudiert“

Der 45-jährige Geistliche hatte sich in Nora Musenbichler verliebt, damals erfolgreiche Koordinatorin der Vinzi-Werke. Jahrelang mussten sie ihre Beziehung geheim halten - so lange, bis sie „an einem Punkt ankamen, an dem es nicht mehr weiterging“. Er sei gescheitert am Zölibat, „an dieser Lebensform, die für andere passend“ sei, aber nicht für ihn, begründete Tödtling damals den spektakulären Schritt.