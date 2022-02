Was steirische Katholiken ärgert

Die Kirche kämpft mit Austritten, vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Nun will man gegensteuern und Frustrierte wieder ins Boot holen. Dazu startete die Diözese eine Umfrage: Wo drückt die Steirer der Schuh? Kritik gab es am Umgang der Kirche mit Frauen und Wiederverheirateten oder ihrer Position in Sachen Abtreibung.