Demonstration wird als Faschingsumzug „getarnt“

„Lichtermeer Perg“ als Organisator

Auf einem bunten Flyer wird der Umzug zur „Wahrung unserer Brauchtümer“ beworben, stattfinden soll dieser noch im Februar am Kirchenplatz. Und es soll dort alles, was das Faschingsherz begehrt, geben: einen Zauberer, Krapfen, eine Tanzaufführung - außerdem sind originelle Kostüme erwünscht. Erst beim Blick auf den Organisator wird klar, aus welcher Ecke der Umzug kommt: „Lichtermeer Perg“ hat in der Stadt schon mehrere „Spaziergänge“ gegen die Corona-Maßnahmen und für die Freiheit abgehalten. Am Plakat wird außerdem darauf hingewiesen, dass die geltenden Bestimmungen beachtet werden sollen und dass auf Versammlungen ein Vermummungsverbot gelte.