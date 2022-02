„Platin-Macher“: Hits kommen aus dem Lavanttal

Langjähriger Musiker

Doch der zweifache Familienvater steht auch selbst auf der Bühne und tourt mit den „Stockhiatla“ durch halb Europa. „Das ist dann manchmal nicht so einfach, denn ich bin so gut wie nie daheim“, verrät der leidenschaftliche Musiker, der meistens in der Nacht die Hits produziert. Mittlerweile vertrauen Gruppen wie die „Lauser“, „Meilenstein“ oder die „Draufgänger“ auf das Können des Lavanttaler Songwriters.