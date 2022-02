Impfpflicht aussetzen - bei „neuen Erkenntnissen“

Grundsätzlich steht die ÖVP-Landeshauptfrau - die derzeit zusammen mit Kanzler Karl Nehammer in Osttirol urlaubt - also zur Impfpflicht und stellt klar: „Die Entscheidung ist auf Basis wissenschaftlicher Einschätzungen erfolgt.“ Aber auch wenn das Gesetz seit Anfang Februar in Kraft ist und ab Mitte März schließlich schlagend werden soll (dann sollen bekanntlich die Kontrollen starten), hält Mikl-Leitner die Entscheidung für keineswegs in Stein gemeißelt.