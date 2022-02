„Habe Impfpflicht immer gefordert - aber 2020 ...“

FPÖ: „Schützenhöfer eine der wichtigsten Stützen der Impfpflicht“

Dass der Landeshauptmann weiterhin zur Impfpflicht steht, sehen die steirischen Freiheitlichen als „Irrweg“: Schützenhöfer scheine weiterhin eine der wichtigsten Stützen dieser Impfpflicht zu sein, hieß es in einer Reaktion am Donnerstag. Man sprach einmal mehr vom „Impfzwang“, der so schnell wie möglich revidiert gehöre. So schnell wird das aber wohl nichts - denn nach der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer ließen auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bereits ausrichten, dass den Aussagen Maurers nichts hinzuzufügen sei.