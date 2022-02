Teenager-Quintett raste mit Beute-Auto durch Nacht

Zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr „borgten“ vorerst unbekannte Täter in Schwertberg einen unversperrten Pkw. Am nächsten Tag, gegen 6 Uhr konnte der Pkw von der Polizei Perg am Ort des Diebstahles wieder aufgefunden werden. Dabei stellte sich heraus, dass neben 200 gefahrenen Kilometern, das Fahrzeug stark verschmutzt war und sämtliche Kontrolllampen aufleuchteten. Dadurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich, wobei zusätzlich noch eine Geldbörse mit Bargeld entwendet wurde.