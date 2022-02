Handel mit Drogen und gefälschten Testzertifikaten

Cannabis, Kokain verkauft

Der 19-Jährige soll seit dem Sommer 2020 neun Kilo Cannabis und knapp zwei Kilo Kokain verkauft haben. Laut eigenen Angaben habe er damit 115.000 € Gewinn erzielt. „Die Ware, die er in Graz besorgt hatte, lieferte er an Kundschaft in mehreren steirischen Bezirken und womöglich im Südburgenland“, heißt es.