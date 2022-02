Razzia in Rosenheim: Reichsbürger im Polizeivisier

Frühmorgens im Bahnhofsviertel von Rosenheim: Dutzende Spezialkräfte der bayerischen Sondereinheit schleichen sich schwer bewaffnet in ein Haus, um sich in Folge per Rammbock lautstark ungebetenen Einlass in eine Wohnung zu verschaffen. Zielperson der Kommandoaktion: der Rosenheimer Bernd F. Der, wie dessen anwesender Sohn, mehr als unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde.