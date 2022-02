Hetze via Messenger-Dienst: Razzia in Bayern

Razzia im deutschen Bayern: Am Mittwochmorgen kam es in einer Wohnung in Rosenheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Im Visier war der mutmaßliche Verfasser zahlreicher hetzerischer und antisemitischer Nachrichten, die der Mann via Messenger-Dienst verbreitet haben soll. Der Hinweis auf den 59-jährigen Verdächtigen kam aus Österreich.