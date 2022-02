Grüne wollen Touristen per Öffis ins Land locken

Was haben Blatten-Belalp, Wengen und Zermatt gemeinsam? Alle drei Tourismusdestinationen sind autofreie Zonen. Geht es nach dem Willen von Zadra und Kasper, so soll auch vor manchen Vorarlberger Ortschaften der Zündschlüssel abgezogen werden - oder am besten gar nicht angesteckt werden.