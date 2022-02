Ländle-Olympiasiegerin jubelt mit Silber-Kathi

Bei den Olympischen Spielen 1992 in Albertville schnappte sich Anita Wachter sowohl in der Kombi wie auch im Riesentorlauf Silber. Danach gab es für Vorarlbergs Skidamen 30 Jahre lang bei Olympia keine Einzelmedaille. Bis Katharina Liensberger am Mittwochmorgen in Peking zu Slalom-Silber carvte. Klar, dass sich auch Anita da mitfreute, wie sie der „Krone“ verriet. Und: Die 54-Jährige sieht durchaus Chancen auf eine weitere Medaille eines Ländle-Girls in Peking.