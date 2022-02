LIVE ab 3 Uhr: ÖSV-Quartett um Slalom-Edelmetall

Gleich mit vier Katharinas wird das ÖOC-Team bei den Winterspielen in China das Slalom-Podest attackieren. Freilich ist laut Papierform Liensberger als Weltmeisterin und Kugelverteidigerin am aussichtsreichsten einzustufen. Truppe schöpfte als Riesentorlauf-Vierte vom Montag viel Zuversicht, Gallhuber rief sich den Bronzemedaillen-Gewinn von 2018 in Pyeongchang in Erinnerung und Huber will am Mittwoch in Yanqing (3.15/6.45 Uhr MEZ) mit Spaß drauflos fahren. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts!