Erneut über 1000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Zwei Todesfälle

Unglücklicherweise gibt es auch zwei weitere Todesfälle zu beklagen: Im Bezirk Oberwart sind eine 69-Jährige und eine 54-Jährige im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 2282 an, negativer Spitzenreiter ist der Bezirk Güssing, gefolgt von Eisenstadt und Mattersburg. Am wenigsten Infizierte gibt es weiterhin in Rust (1250).