Trotz Corona: Rekord bei Unternehmensgründungen

„Wir haben rund 1200 Neugründungen, also wenn man so will, drei Gründungen pro Tag“, freut sich Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth. Nicht eingerechnet sind dabei die Personenbetreuer. Bei den Motiven meinten zwei Drittel, „ich möchte lieber mein eigener Chef sein“. Das Durchschnittsalter der Jungunternehmer lag 2021 bei 40,8 Jahren. Die meisten Neugründungen erfolgten nach wie vor in den „klassischen Branchen“. Etwas mehr als die Hälfte (56,3 Prozent) entfiel auf die Sparte Gewerbe und Handwerk gefolgt vom Handel (22,2 Prozent) sowie Information und Consulting (14,1 Prozent).