Blüten für die Herzallerliebsten im Körbchen

Raus in den Garten!

Seit einer Woche laufen in den Gärtnereien die Vorbereitungen für den Tag, an dem sich Liebende mit Blumen beschenken. Erste Verkaufsspitzen erwartet der Landesgärtnermeister am Samstag. „Am Sonntag werden wir dann die Sträuße für Montag vorbereiten.“ Aus Erfahrung weiß er aber, dass die Bedeutung der Schnittblumen immer mehr zurückgeht: „Viele suchen Pflanzen, die sie dann in den Garten setzen können.“