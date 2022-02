Mercedes postet Comeback von Lewis Hamilton

Knapp zwei Monate ging Hamilton nach dem umstrittenen WM-Finale von Abu Dhabi auf Tauchstation. Am Samstag dann die Erlösung: „Ich bin wieder da“, schreib der Brite auf Instagram. Am Dienstag folgte dann ein Video, welches den Briten beim Training zeigt. In einer Story zeigt er sich mit Physiotherapeutin Angela Cullen beim Joggen durch London.