Lewis Hamilton: „Jetzt bin ich wieder da!“

Er lacht entspannt und bestens gelaunt in die Kamera, den Kopf leicht geneigt, die Hände lässig in den Taschen seiner farbenfrohen Hose. Lewis Hamilton hat sich zurückgemeldet. „Ich war weg. Jetzt bin wieder da“, schrieb der 37-jährige Formel-1-Star am Samstag zu einem Foto bei Instagram, das ihn vermutlich am Grand Canyon in den USA zeigt.