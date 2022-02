F1-Rücktritt? Jetzt meldet sich Hamilton zurück!

Ist damit ein möglicher Rücktritt vom Tisch? Es war jedenfalls das erste Mal, dass Hamilton 2022 in den sozialen Medien in Erscheinung trat. Nach dem dramatischen Finale in Abu Dhabi, wo er das packende WM-Duell mit Red-Bull-Mann Max Verstappen in der letzten Runde verloren hatte, ging er auf Tauchstation. Das aktuelle Mercedes-Video ist jedoch wohl ein Indiz dafür, dass der Formel-1-Ausnahmekönner auch in der kommenden Saison an den Start gehen wird …