Johnsons Gattin kritisiert „Diffamierungskampagne“

Einfluss auf den Ehemann?

Carrie Johnson wird immer wieder vorgeworfen, sie beeinflusse ihren Ehemann. So setze sich der Premierminister in jüngerer Zeit viel stärker für Tierrechte ein. Seine Gattin ist als engagierte Tierschützerin bekannt. Der frühere Schatzmeister der Konservativen Partei und Tory-Großspender Michael Ashcroft kritisierte in einer nicht autorisierten Biografie Carrie Johnsons, die am Wochenende erschien, die 33-Jährige halte Boris Johnson davon ab, Großbritannien „so effektiv zu regieren, wie es die Wähler verdienen“.