Weiterer Abgeordneter entzieht Johnson Vertrauen

In der „Partygate“-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street hat ein weiterer konservativer Abgeordneter dem britischen Premierminister Boris Johnson sein Misstrauen ausgesprochen. „Um Vertrauen wieder herzustellen, müssen wir den Premierminister auswechseln“, schrieb der Politiker Nick Gibb in einem Gastbeitrag für den „Telegraph“ am Samstag. Es sei leider kaum vorstellbar, dass Johnson die Wahrheit sage. „Die Wahrheit zu sagen ist wichtig - und nirgendwo so sehr wie im Unterhaus.“