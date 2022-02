Zwei Burschen jagten WC-Anlage in die Luft

Ein lauter Knall hatte just am Heiligen Abend die Stille über Neuhofen an der Ybbs im Bezirk Amstetten zerrissen, im selben Augenblick lag die öffentliche Toiletten-Anlage in Trümmern. Jetzt konnte der Anschlag geklärt werden: Zwei Burschen, 19 und 17 Jahre alt, hatten das WC mit einem illegalen Böller in die Luft gejagt.