Amtsbekannter neuerlich ohne Führerschein erwischt

Am Nachmittag hielten Polizisten aus Wals einen amtsbekannten, führerscheinlosen Lenker am Walserberg an. Der 32-jährige Bosnier war mit dem Pkw seiner Mutter unterwegs. Ein durchgeführter Alkotest brachte ein Ergebnis von 0,58 Promille. Der Lenker - und seine Mutter - wurden bei der zuständigen Behörde angezeigt.