Zurück in Kärnten: Kerhe signiert in Maria Saal!

Ein Transfer-Kracher in der Kärntner Liga! Ex-Bundesligaprofi Manuel Kerhe verstärkt Maria Saal. Der 34-Jährige spielte bis vergangenen Sommer noch für Ried, war nun ein halbes Jahr spielender „Co“ der Innviertler Amateure in der Regionalliga. „Ich baue jetzt ein Haus in Kappel. Bei Maria Saal kenne ich Coach Hannes Lassnig schon ewig – jetzt will ich den Klub vorm Abstieg retten. Höher kann ich aus Zeitgründen nicht mehr spielen, ich suche hier einen Job“, sagt der einstige WAC-Turbo, der es in seiner Karriere auf 115 Bundesliga- und 260 Zweitliga-Einsätze gebracht hat.