Zu früh für Übermut: Was kommt noch auf uns zu?

Hutter sieht den Wiener Weg als den vernünftigeren. Vorsicht verwaltet. Übermut könne man nicht brauchen. Man sei in der Peak-, bald in der Abklingphase. Die werde durch die Semesterferien gebremst. „Es wird wieder steigende Zahlen geben. Auch wegen vieler, die aus dem Ausland heimkehren.“ Seine Prognose: Ende April bis Anfang Mai dürfte große Entspannung eintreten. Inzidenz unter 50 ist das Ziel. Wichtig sei: „Es darf kein Hin und Her mehr geben. Das frustet die Menschen enorm.“ Best Practice: die Maskenpflicht in den Öffis. „Heute eine Selbstverständlichkeit. Das heißt: Man muss nötige Maßnahmen auch einmal längere Zeit durchziehen.“