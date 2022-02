Bessere Zukunft: Was bringen alternative Energien?

Gernot Wagner ist Klimaökonom an der New Yorker Universität. Der Oberösterreicher, der auch in Harvard tätig war, hält fest: „Es geht um den Umstieg von fossiler Energie auf Sonne, Wind, Geothermie, Wasserkraft – also wirklich erneuerbare Energiequellen.“ Gebäude und Verkehr elektrifizieren, diesen Strom erneuerbar generieren. Geografie sei Dank. 80 Prozent des Stroms werden erneuerbar hergestellt. 60 Prozent aus Wasserkraft. „Aber die anderen 20 Prozent sind russisches Gas. Das ist problematisch“, sagt Ökonom Wagner. Von Atomstrom als quasi Übergangslösung hält er wenig. „Er ist zu teuer und zu langsam. Dennoch plant China 150 neue Reaktoren in den nächsten 15 Jahren.“