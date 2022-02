Österreich und Atomstrom: Moralisch vertretbar?

Wie erwartet hat die EU-Kommission am Mittwoch grünes Licht für die umstrittene Taxonomieverordnung gegeben und damit Atomkraft und Erdgas als „klimafreundliche“ Energieformen klassifiziert. Die zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuiness erklärte am Mittwoch, dass Gas- und Atomkraftwerke unter „bestimmten und strengen Auflagen“ als nachhaltige Finanzierung gewertet werden. Atomkraft war in Österreich seit dem Dilemma um das Kraftwerk in Zwentendorf schon immer ein umstrittenes Thema. Finden Sie, dass „neue Schritt“ in Richtung Kernenergie für Österreich noch moralisch vertretbar ist? Wir sind auf Ihre Meinung dazu gespannt!