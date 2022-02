Blindgänger führte zu Drama in Kraftwerksstollen

„Wahrscheinlichkeit eins zu mehreren Millionen“

In den drei Bereichen wird abwechselnd gearbeitet. „So ein Vortrieb erfolgt nicht in Einem“, erklärt Herdina weiter. Und freilich wird auch überall immer wieder gesprengt. Der 47-Jährige war offenbar in der „Strosse“ beschäftigt. Der Blindgänger stammte aus einer früheren Sprengung in der „Kalotte“ und blieb derart unglücklich liegen, dass ihn der Arbeiter schließlich anbohrte.