Mein genauer Plan für Wocheneinkäufe

Auch mit dem AMS habe ich Erfahrungen gemacht. In meinem Fall waren es gute. Nachdem ich 1993 aus der Selbstständigkeit in den Bundesländern zurück nach Wien kam, war ich eine Zeit lang auf Sozialhilfe angewiesen. Das AMS hat mir Kurse geboten, brachte mich etwa in Betriebswirtschaft auf den neuesten Stand.