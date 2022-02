Mein Rat an junge Arbeitnehmer

Ich möchte jungen Menschen Warnung sein: Lasst euch immer einen Dienstvertrag geben! Versichert euch, dass ihr immer mit dem vollen Betrag angemeldet seid, den ihr verdient! Wenn man jung ist, denkt man an so etwas nicht, aber in der Pension fällt es einem auf den Kopf. Ich habe fälschlicherweise angenommen, dass nur die letzten zehn Jahre für die Berechnung der Pension herangezogen werden, und auf 1600 Euro im Monat gehofft. Da war ich völlig auf dem Holzweg.