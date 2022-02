Trio auf Diebestour in Drogerie- und Supermärkten

Die drei zum Teil unbekannten Männer waren am Dienstag zwischen 12.30 und 16.30 Uhr auf Diebestour in Kärnten unterwegs. Dabei langten sie in Drogerie- und Supermärkten in Ferlach, Klagenfurt und Villach zu. Die Tätergruppe hatte es vorwiegend auf Parfums, Rasierklingen und Spirituosen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro abgesehen. Einer der Männer, ein 27-jähriger Kroate, konnte von einem Kaufhausdetektiv in Villach auf frischer Tat ertappt, angehalten und der Polizei übergeben werden.