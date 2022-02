Herminator: „Auf das Gegrunze kann ich verzichten“

Hermann Maier spaziert gerne alleine und mag es, ewig nichts zu reden. Trotzdem hat er Tom Walek in seine Heimatgemeinde Flachau zu einer gemeinsamen Skitour eingeladen. Mit ihm spricht der zweifache Olympiasieger über die Winterspiele in Peking und erzählt, dass er jetzt - über zehn Jahren nach seinem Karierende ­- die Langeweile liebt und trotzdem zu wenig Zeit für Social Media hat: „Auf das ganze Lob und Tadel und das Gegrunze kann ich gerne verzichten. Ich finde es einfach teilweise ein bisschen substanzlos. Ich hätte die Zeit gar nicht dazu, immer vor dem Blechtrottel zu sitzen. Da kann ich die Zeit viel mehr draußen genießen.“ Zum Beispiel im Blumengarten, denn - was viele noch nicht von Hermann Maier wissen - er ist bekennender Rosenzüchter: „ich habe auch viele langweilige Hobbies“.