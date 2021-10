„Goldener Moment“ rührte Hermann Maier zu Tränen

„Jugendlicher Leichtsinn“

Mit seinem Sturz 1998 und den anschließenden Goldfahrten im Super-G und später auch noch im Riesentorlauf lieferte der Salzburger in Japan den „Goldenen Moment“ Österreichs. „Es war jugendlicher Leichtsinn. Es war dermaßen einschneidend, ich kann mich an viele Details erinnern. Es war jugendlicher Leichtsinn, ich war viel zu schnell“, sagte der sichtlich gerührte Superstar mit Tränen in den Augen. „Ich bin generell nahe am Wasser gebaut. Das hat man ja auch bei meinem Rücktritt gesehen“, schmunzelte Maier.