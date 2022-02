Nicht nur reden: JETZT handeln!

Was liegt in der Gastro am Teller?

Laut Branchenschätzung werden vier Millionen Menschen täglich außer Haus verpflegt. 20 Prozent der Bevölkerung in der Gemeinschaftsverpflegung - von der Firmenkantine bis hin zum Krankenhaus. Stolze 25 Prozent essen in der Gastronomie! Das sind unglaubliche Mengen, die hier verkocht und verzehrt werden. Verständlicherweise fordern Konsumenten das Recht ein zu erfahren woher ihr Schnitzel am Teller kommt Jede Flasche Wein, jeder Pullover hat diesen Nachweis - Essen ist ein Grundbedürfnis! Eine Kennzeichnungspflicht muss gesetzlich verankert werden - zum Schutz der Konsumenten, Bauern und Tiere.