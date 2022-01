Ein „grüner“ Monat hat uns gut getan

In unserer Redaktion sind wir täglich für Verbesserungen in der Tierwelt im Einsatz. Wir vermitteln Haustiere aus dem Tierschutz an neue Plätze, als Verein sammeln wir Spenden und untersützen Vierbeiner in Not. Wir schaffen Bewusstsein für den Schutz von Natur und Wildtieren, und Verbesserungen bei der Haltung von Nutztieren sind uns ein großes Anliegen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ein nachhaltigerer Umgang mit unseren wertvollen Lebensmitteln. Es muss in den Köpfen noch mehr verankert werden, dass wir als Konsumenten mit unseren Kaufentscheidungen aktiv in Richtung Tierwohl steuern können und auch müssen.