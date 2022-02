Oberwart bei fünftem BSL-Sieg in Folge souverän

Die Oberwart Gunners haben ihre Siegesserie in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) fortgesetzt! Die Burgenländer bezwangen die Dukes Klosterneuburg am Mittwoch zu Hause souverän mit 96:80 (55:32). Mit ihrem seit Weihnachten fünften Liga-Sieg in Folge setzten sich die Gunners gleichauf mit Gmunden auf den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter BC Vienna. Die fünfte Niederlage en suite kassierte dagegen der SKN St. Pölten - ein 50:69 bei den Flyers Wels.