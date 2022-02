Diplomaten im Land bleibt die Impfpflicht erspart

Die demnächst in Österreich gültige Corona-Impfpflicht gilt nicht für in Österreich lebende ausländische Diplomaten. Sie sind im Gesetz zwar nicht dezidiert ausgenommen, aber nicht vom Zentralen Melderegister erfasst, weshalb die Pflicht für sie nicht gilt. An Maskenpflicht oder 2G-Regel müssen sie sich aber sehr wohl halten.