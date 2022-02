Arbeitslosenzahlen: Höhepunkt wohl überschritten

Im Jänner waren in Österreich 404.943 Menschen ohne Arbeitsstelle, dies bedeutet einen neuerlichen Anstieg im Vergleich zum Vormonat. Der saisonale Höhepunkt - der üblicherweise im Jänner eintritt - dürfte damit bereits überschritten sein, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag. 332.956 Menschen waren Ende Jänner beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos gemeldet, 71.987 nahmen an Schulungsmaßnahmen des AMS teil. Die Arbeitslosenquote betrug 8,1 Prozent.