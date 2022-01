Kocher: Ungeimpfte sollen Job nicht verlieren

Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt

Positiv äußerte sich Kocher über die Bilanz am Arbeitsmarkt. Weniger Menschen waren im Dezember arbeitslos gemeldet als vor Beginn der Pandemie. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,1 Prozent. In absoluten Zahlen befinden sich mit Monatsende Dezember 402.378 Personen in Arbeitslosigkeit oder nehmen an Schulungsmaßnahmen des AMS teil. Das sind um 5494 Personen weniger als im Dezember 2019 und sogar um 118.541 Personen weniger als im Dezember 2020.