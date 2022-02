Reges Treiben: Das Bödele wird zum Skicross-Mekka

Vor Weihnachten bauten sich die Ländle-Skicrosser Max Jagg und Mathias Graf - mit tatkräftiger Unterstützung dessen Bruders Bernhard und Papa Richard, sowie der Bergbahnen - am Bödele eine Startsektion. „Der Start ist in dem Sport mit das Wichtigste “, erklärte der Dornbirner damals. Dass sich diese Einheiten gelohnt haben, unterstrich der 26-Jährige mit drei Siegen in den letzten vier Europacuprennen - in der Gesamtwertung liegt er nun bereits 99 Punkte vor Melvin Tchiknavorian (Fra).