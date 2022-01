Koglers „Nullum“ | Teuflisches Packeln

Teuflisches Packeln. Wie so oft geht es in der ganzen Sideletter-Causa um den Widerspruch zwischen Sein und Scheinen. Auch darüber berichten wir heute in der „Krone“. In einem Rückblick auf die österreichischen Polit-Absprachen vulgo Packeleien werden wir daran erinnert, dass die Diskussion um Postenbesetzungen nicht neu ist. Und die Kritik daran stets von der Opposition kam. Wenn die Parteien aber von der Oppositionsbank an die Futterkrippe gelangten - dann vergaßen und vergessen sie blitzartig, was sie zuvor gepredigt, kritisiert und gefordert hatten. Polit-Redakteur Klaus Knittelfelder wurde da unter anderem bei Jörg Haider fündig, der vor knapp 30 Jahren die „miesen Absprachen der Parteien bei Posten“ heftigst kritisiert hatte, davon sprach, dass „rührende Eintracht herrscht, wenn es um die Aufteilung von Pfründen im Staate geht“. Als Haider dann selbst mit Wolfgang Schüssel eine Regierung bildete, sah es gleich anders aus. Und als die Blauen 2017 unter Heinz Christian Strache wieder salonfähig für die Regierungsbank waren (oder besser: schienen), da wurde teuflischst gepackelt. Und natürlich finden sich auch bei Werner Kogler in seiner Oppositionszeit hoch-kritische Aussagen zum „rot-schwarzen Postenschacher“. Erst wenn man selber schachert, dann ist es ok. Dafür hält sich die Zustimmung freilich in engen Grenzen: „Stehen die Grünen noch zu ihren Prinzipien?“ fragten wir via krone.at. 90 Prozent sagten: „Nein.“ Dem ohnehin mit gutem Grund so mäßigen Vertrauen in die Politik wurde ein weiterer Bärendienst erwiesen.