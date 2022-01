Auch bei Schwarz-Blau gibt es einen „Sideletter“

Schwarz-blaue Spielregeln

Die FPÖ im Bund kritisiert freilich den schwarz-grünen Sideletter scharf - während am Montag bekannt wurde, dass die Landespartei in Oberösterreich einen ebensolchen mit der ÖVP ausgehandelt hat. Darin seien Handlungsweisen und Spielregeln vereinbart, wie die im offiziellen Regierungsprogramm festgelegten Ziele erreicht werden sollen, bestätigte die FPÖ dem ORF. Konkrete Personalentscheidungen für zu vergebende Posten würden sich in diesem Papier aber nicht finden. ÖVP-Landesgeschäftsführer Hiegelsberger verweist im ORF darauf, dass es ein Objektivierungsverfahren im Landesdienst gebe.