„Afghanistan wurde von der Welt bereits vergessen“

„Krone“-Leser erinnern sich noch an die junge Fatima (Name der Redaktion bekannt). Eine Studentin der Zahnmedizin, die sich und ihre Familie mit Taxifahren über Wasser hielt. Beim Einmarsch der Taliban wurde ihre Mutter erschossen. Als Mitglied der Hazara-Minderheit - und unverheiratet - ist sie doppelt in Gefahr. Die „Krone“ erreichte Fatima in ihrem Versteck.